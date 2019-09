Verbrugghe : "Evenepoel est comme une horloge, je n'ai jamais vu ça"

Après la brillante deuxième place de Remco Evenepoel dans le contre-la-montre des Mondiaux du Yorkshire, nous avons tendu notre micro au sélectionneur national Rik Verbrugghe. "Pour vraiment être exceptionnel il lui manquait un peu plus qu’une minute. Mais c’est vrai qu’il ne faut pas oublier qu’il n’a que 19 ans, c’est phénoménal ce qu’il fait. Je l’ai suivi, derrière dans la voiture, il suit à la lettre toutes les instructions. Tout fonctionne, c’est comme une horloge. Je dois dire qu’à son âge… Je n’ai jamais vu ça !", explique Rik Verbrugghe.

Avec la forme de Evenepoel, on a évidemment hâte d’être dimanche. Mais que peut faire le jeune garçon sur la course en ligne ? "Seuls moi, Remco, et les sept autres coureurs de l’équipe allons connaître le plan. Et ça va rester comme ça jusqu’à dimanche". Le prodige belge qui ne pourra plus bénéficier d’un éventuel effet de surprise. "Quand Remco démarre, il y a 100 coureurs qui se disent : c’est le moment, je vais aller avec. Mais sur les 100, il y en a énormément qui hésitent à l’accompagner car ils ont aussi peur de se faire ridiculiser. Parfois, Remco Evenepoel prend des décisions vraiment surprenantes, et ça peut être gagnant", analyse le sélectionneur national.

"Ce qui m’étonne le plus avec lui c’est qu’il garde les pieds sur terre. C’est peut-être la seule chose qui me fait peur, qu’il perde un jour cette connexion avec la terre. Mais j’ai l’impression que ça ne va pas arriver. Il est tellement posé. A 19 ans, il a autant de maturité que de talent", conclut Rik Verbrugghe.