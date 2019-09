Van Vleuten sacrée championne du monde après un solo de 105 kilomètres

Annemiek van Vleuten est sacrée championne du monde de cyclisme sur route grâce à une incroyable échappée en solitaire de 105 kilomètres. La Néerlandaise a levé les bras au terme de 149,4 kilomètres de course entre Bradford et Harrogate, samedi dans le Yorkshire anglais. Après 4h06:05 d'effort, Annemiek van Vleuten s'est imposée avec 2:15 d'avance sur sa compatriote et tenante du titre Anna van der Breggen, ponctuant le triomphe total des 'Oranje'. L'Australienne Amanda Spratt, 3e à 2:28, complète le podium du jour.

Partie à 105 kilomètres de l'arrivée dans la côte de Lofthouse, Annemiek van Vleuten a survolé la course. La Néerlandaise a rapidement vu son avance grimper à 2 minutes sur un groupe de huit poursuivantes dans lequel aucune Belge ne se trouvait.

A un peu moins de 40 bornes de l'arrivée, l'Américaine Chloé Dygert, lauréate avec brio du contre-la-montre plus tôt dans la semaine, a secoué le groupe de huit en plaçant une attaque. L'Américaine, d'abord reprise par Anna van der Breggen, a remis une couche pour tenter de revenir sur Annemiek van Vleuten.

Tenant le coup aux avant-postes, la Néerlandaise a entamé le dernier tour du circuit local avec une marge de plus de deux minutes. Derrière, Dygert a connu un coup de moins bien et a vu l'Australienne Amanda Spratt et van der Breggen se détacher. Plus costaude que Spratt, Anna van der Breggen a posé l'Australienne à cinq kilomètres de l'arrivée pour signer un doublé néerlandais.

Profitant des derniers hectomètres, Annemiek van Vleuten a décroché la 66e victoire de sa carrière. Double championne du monde du contre-la-montre (2017 et 2018) et médaillée de bronze dans l'exercice chronométré mardi, elle signe la plus grande victoire de sa carrière. La Néerlandaise de 36 ans, pensionnaire de l'équipe Mitchelton-Scott, a également remporté le Tour d'Italie féminin à deux reprises (2018 et 2019).

Côté belge, Sofie De Vuyst a terminé 14e à 5:20, Kelly Van den Steen 73e à 12:55 et Jesse Vandenbucke 77e (+18:08). Valerie Demey et Julie Van De Velde ont abandonné en cours d'épreuve.

C'est la troisième année de rang que le maillot arc-en-ciel revient à une Néerlandaise après les sacres de Chantal Blaak à Bergen en 2017 et d'Anna van der Breggen à Innsbruck en 2018. La Belgique n'est plus parvenue à placer une cycliste sur le podium des Mondiaux depuis 1994 et la médaille d'argent de Patsy Maegerman.

Dimanche, le clou du spectacle est attendu avec la course messieurs. Le départ sera donné à Leeds sur le coup de 9h40 belges. Après 280 kilomètres, le successeur de l'Espagnol Alejandro Valverde sera connu à Harrogate. La Belgique, avec un solide bloc de 8 coureurs, aura sans aucun doute son mot à dire.