Van Avermaet : "Wout est dans la condition de sa vie, ce sera un bon leader aux Mondiaux"

Rik Verbrugghe, le sélectionneur national, a dévoilé lundi le nom des huit coureurs qui défendront les couleurs de la Belgique lors des Championnats du Monde, sur le circuit d'Imola, en Italie, le 27 septembre prochain.

Greg Van Avermaet sera l'un d'entre eux : le Champion Olympique estime que les Belges ne seront pas les "grands favoris" sur ce tracé, mais qu'avec un Wout van Aert dans la forme de sa vie, les chances de titre seront bien réelles...

"Vu la manière dont Wout roule pour l'instant, il a de bonnes chances de gagner, a dévoilé Greg Van Avermaet au micro de la RTBF ce mardi, avant le départ de la seizième étape du Tour de France. Je pense que nous serons prêts pour y disputer une bonne course. Avec Wout, et peut-être moi aussi, on aura de bonnes chances ! Dimanche, il était vraiment fort, il était encore avec les meilleurs quand Bernal a lâché. Peut-être que ce n'est pas normal ! Wout est plus lourd, mais il est dans la condition de sa vie. C'est bien, on aura un bon leader aux Championnats du Monde."