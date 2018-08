Serge Pauwels, opéré du coude en juillet, n'a pas renoncé aux Mondiaux

Serge Pauwels, opéré du coude en juillet, n'a pas encore fait une croix sur les championnats du monde de cyclisme, qui auront lieu fin septembre à Innsbruck, en Autriche.

Le coureur de la formation Dimension Data avait chuté dans la 15e étape du Tour de France le 22 juillet dernier. Il s'était relevé avec le coudre droit fracturé et avait été opéré le lendemain.

"J'espère encore une sélection pour les Mondiaux", déclare Serge Pauwels. "Kevin De Weert (le coach national) m'aurait bien vu en capitaine de route. Il n'y aura pas d'oreillettes aux Mondiaux, cela rend la communication parfois difficile. C'est donc utile d'avoir un coureur expérimenté pour remplir ce rôle. Bien sûr, après ma chute au Tour, ma préparation n'est pas idéale, mais ma condition est bonne et j'aimerais être de la partie. Je vais en parler franchement au sélectionneur".

"Ma revalidation se passe bien", poursuit le Lierrois. "J'ai déjà fait de nombreuses longues sorties, mais l'entraînement n'est bien sûr pas comparable à la compétition. Le Tour de Grande-Bretagne (du 2 au 9 septembre) et les courses au Canada (7 et 9 septembre) tombent trop tôt. La semaine prochaine, je passerai une visite de contrôle chez Roger van Riet, le chirurgien qui m'a opéré, à l'AZ Monika. On fera une nouvelle radio du coude et ce n'est qu'après qu'on décidera de la date de mon retour en compétition".

Dimension Data, l'équipe de Serge Pauwels, n'a pas beaucoup de courses inscrites à son programme de septembre. Les occasions de reprendre ne sont donc pas légion pour le coureur belge. "Kevin m'a proposé de rouler avec la sélection belge au Tour de Slovaquie, du 12 au 16 septembre, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pourrais reprendre plus tard. Mon équipe disputera le Tour de Toscane (18-19 septembre), la Coppa Sabatini (20/09), le Memorial Marco Pantani (22/9) et le Trofeo Matteotti (23/9)".

La course en ligne des Mondiaux aura lieu le dimanche 30 septembre.