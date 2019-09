Sélection de Remco Evenepoel pour les Mondiaux : "Bravo et merci à Rik Verbrugghe"

À 19 ans, Remco Evenepoel disputera les championnats du monde en ligne et contre la montre, c’est du jamais vu ! Beaucoup d’observateurs estiment que Mathieu van der Poel est LE grand favori des prochains mondiaux en Angleterre. Peter Sagan, Julian Alaphilippe et Alejandro Valverde sont aussi régulièrement cités.

Et les Belges ? "Ils auront (comme toujours) une belle carte à jouer, mais légèrement en retrait parce qu’ils n’ont pas de vrai finisseur", entend-on régulièrement. Le sélectionneur national, Rik Verbrugghe, comptait beaucoup sur Wout Van Aert sur le parcours tracé dans le Yorkshire mais on sait qu’il faudra être patient avant son retour à la compétition. Dans ce contexte, la décision d’incorporer Remco Evenepoel (qui disputera déjà, quatre jours plus tôt, le chrono dont il est champion d’Europe) à sa sélection pour la course en ligne est un coup d’audace, un coup de génie ! Une décision qui va certes complètement à l’encontre des grandes théories qui disent qu’il faut préserver, ménager les jeunes talents, ne pas vouloir aller trop vite. Mais Verbrugghe a compris qu’on a affaire à un coureur hors norme qui est capable de tout... y compris de devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire du cyclisme (voir tableau ci-dessous).

On n’en est évidemment pas (encore) là mais imaginez un instant que la pépite belge s’échappe à 80 kilomètres de l’arrivée avec un Jakob Fuglsang, croyez-moi cela risque d’être “panique dans le peloton”. Interrogé il y a quelques jours à propos de son statut de favori, savez-vous quelle fut la première réponse de van der Poel ? "Et Evenepoel il va y participer ou pas ?"

Remco Evenepoel aura 19 ans 8 mois et 4 jours le jour des prochains championnats du monde en ligne pour élites. A titre comparatif, Jasper Philipsen qui sera le leader de l’équipe belge chez les espoirs est deux ans plus âgé que lui !

Voici les cinq plus jeunes champions du monde depuis la création des mondiaux en 1927. Aucun d’eux n’avait moins de 20 ans.