Saugrain sur Eeckhoff : "Il y a un peu de jugeote à avoir"

Notre consultant Cyril Saugrain revient sur la polémique de ce Mondial : la disqualification de Nils Eekhoff. Bref rappel des faits, hier le Néerlandais Nils Eekhoff a franchi en premier la ligne d’arrivée de la course en ligne Espoirs. Il lève les bras et savoure son succès mais de longues minutes plus tard, il apprend qu’il est disqualifié. La victoire revient alors au deuxième, l’Italien Samuele Battistella. Après étude de différents éléments, le jury des commissaires sanctionne Eeckhoff pour un fait des courses qui s’est déroulé à plus de 120 kilomètres de l’arrivée. Après une chute et une luxation de l’épaule, Nils Eeckhoff a profité des voitures pour revenir dans le peloton. Pratique courante dans les courses cyclistes.

Pour Cyril Saugrain, cette décision est incompréhensible. "En tant qu’ancien coureur, je suis un peu désabusé par cette décision. Elle me paraît complètement surprenante, prise dans un mauvais timing. Tout fait que c’est incompréhensible. Cette pratique est interdite dans le règlement, mais ça se fait tous les jours ! Parce qu’il faut comprendre qu’un coureur victime d’une chute ou d’une crevaison, il doit faire un effort pour revenir. Il y a un peu de jugeote à avoir, et comprendre comment fonctionne une course cycliste. Eekhoff a eu une luxation de l’épaule. C’est logique qu’il puisse réintégrer le peloton. Ça se passe à plus de 120 kilomètres de l’arrivée, ça n’agit pas sur ce qu’il se passe dans le final. Pour rentrer, même dans les voitures, il a fait des efforts. Pour moi, il reste le vainqueur de cette course", explique notre consultant.

L’UCI se met une certaine pression en prenant cette décision. Dimanche, pour la course Élites, les commissaires vont-ils appliquer les mêmes sanctions ? "Alors ça, c’est une vraie question ! Je peux vous dire que tout le monde va avoir l’œil sur ce qu’il va se passer dans les voitures. Des chutes et des crevaisons, il va y en avoir. Qui rentre dans le peloton ? Quand et comment ? On va avoir des caméras un peu partout. Les téléphones portables vont fonctionner !", conclut Cyril Saugrain.