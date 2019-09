Saugrain : "Pedersen pétri de résistance, la Belgique à contretemps"

La fringale vous cueille d’un seul coup

"C’est clair que personne ne s’attendait à cette fringale de Mathieu van der Poel. La fringale, elle vous guette tout le temps. On a eu des conditions climatiques difficiles. C’est compliqué à gérer, mettre la main à la poche avec le coupe pluie, la veste, les gants,… Peut-être que vous n’allez pas à la poche de manière aussi facile que quand il fait beau. Avec le froid, vous puisez beaucoup plus d’énergie. Et puis quand ça vous cueille, ça vous cueille d’un seul coup. Avant le coup de fringale, on a même un petit pic, on se sent mieux quelques kilomètres avant. C’est ce qui est arrivé à Mathieu van der Poel. Il s’est écarté, il s’est garé et il prend plus de 10 minutes en six ou sept kilomètres".