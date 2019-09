Saugrain : "La Belgique c'est un peu la Dream Team des Mondiaux"

En préface à la course de dimanche, nous avons posé trois questions clés à notre consultant Cyril Saugrain. Le parcours et le plateau relevé de la course, la tactique de l’équipe belge et le cas de Julian Alaphilippe. Découvrez ci-dessous ses réponses.

Un super champion à l’arrivée "On espère au vu du parcours et des prétendants assister à l’un des plus beaux championnats du monde. On a un parcours qui n’est pas fait pour un "profil type", ce sera un parcours pour un homme fort, il faudra être solide. Il ouvre le champ des possibles pour beaucoup de coureurs. Mais on aura, c’est sûr, un super champion sur la ligne d’arrivée. Il faut aussi ajouter la donne de cette météo instable. Il fait plus frais que chez nous, il y aura des zones de pluie. Je crois que les équipes auront des stratégies différentes, on va peut-être parfois se regarder. Il y a un vrai point d’interrogation sur le futur scénario de la course".

La Dream Team belge en mode 'Wolfpack' "Pour ce qui est de l’équipe belge c’est vrai que ça va être compliqué de mettre tout ça en musique. C’est un peu la Dream Team, six ou sept coureurs sont en mesure de s’imposer et seraient leaders dans une autre nation. Gérer les egos, gérer les envies des uns et des autres. La meilleure leçon à tirer c’est le 'Wolfpack' de la Deceuninck-Quick-Step. Avec beaucoup d’individualités très fortes et en n’axant pas la course sur un seul coureur, cette tactique a démontré tout au long de cette année qu’on pouvait perturber les stratégies des autres équipes. La recette elle est peut-être là pour cette équipe belge. Une chose est certaine, les Belges vont devoir durcir la course pour éliminer quelques puncheurs".

Où en est Julian Alaphilippe ? "C’est vrai qu’il y a un grand point d’interrogation autour de lui. La saison a été très longue avec un Tour fort en émotion et usant. Mais il sait se remobiliser. Ce parcours lui convient presque à merveille. Lui aussi doit attendre une course difficile. Il ne m’a pas plus rassuré que ça dans les classiques canadiennes. Il était là, mais je n’ai pas senti qu’il était le plus fort. Maintenant, c’est ici à Harrogate qu’il faut être le plus fort. Il y a des incertitudes mais je pense qu’il sera au rendez-vous. Est-ce qu’il sera aussi fort que sur le dernier Tour ? Ça reste une vraie question".