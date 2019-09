Remco Evenepoel parmi les cinq certitudes de Rik Verbrugghe

En pleine phase de déménagement vers Tubize, la ligue vélocipédique a investi une brasserie de la Grand Place pour lever le voile sur la sélection belge pour les mondiaux. Pour être précis, on devrait dire une demi sélection de la part de Rik Verbrugghe. " Je me donne encore quelques jours pour révéler les noms des trois derniers sélectionnés. Je veux voir ce qui se passera sur les courses au Canada. " En tant que sélectionneur national, Verbrugghe a déjà en tête la liste des huit. Dans le Yorkshire, il rêve de partir avec 7 coureurs capables de gagner et un équipier.

Aux côtés des Gilbert et Van Avermaet, Verbrugghe n’a pas hésité à coucher le nom de Remco Evenepoel là où d’aucuns pensaient que ces championnats du Yorkshire arrivaient un peu tôt. " Pour moi c’est peut-être tôt mais aussi logique. A San Sebastian, on l’a vu redescendre chercher des bidons pour des équipiers, il en a pris deux pour lui et hop il était parti. " Mais pour Verbrugghe, la sélection d’Evenepoel s’inscrit aussi dans une perspective d’avenir. " En 2020, nous irons aux jeux sur un parcours difficile, c’est important pour Remco d’acquérir de l’expérience. Et avec un tel talent, on ne sait pas où se situe la limite. "