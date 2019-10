"Pas assez forts et malchanceux" : Verbrugghe revient, à froid, sur l'échec de la Belgique aux Mondiaux de cyclisme

Grande favorite pour le titre de championne du monde, l’équipe Belge a dû se contenter de la 8e place de Greg Van Avermaet dans le Yorkshire.

La chute de Gilbert, le sacrifice d’Evenepoel, l’accélération de Declercq et l’échappée décisive manquée par les Belges : Rik Verbrugghe est revenu à tête reposée sur l’échec de l’équipe belge dans ces championnats du monde.

Avez-vous digéré la déception de ces Championnats du monde ?

Oui, on a fait un débriefing après la course. J’ai pu demander aux coureurs ce qu’il s’était passé, c’est important de connaître leur avis.

Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Mais on aurait dû avoir un représentant dans le groupe de 4 avec Pedersen, Küng, Moscon et Teunissen. On ne pouvait pas se permettre de louper ce coup-là mais on l’a raté et on s’est retrouvé dans une situation défensive. Notre équipe a été présente mais on a manqué le moment clé de la course pour avoir la possibilité de devenir champion du monde. C’est comme ça, c’est la compétition. Entre gagner et perdre il n’y a pas grand-chose.

Qu’auriez-vous voulu voir au moment ou cette échappée a pris forme ?

J’aurais voulu voir un belge présent. Je pense qu’avec la présence d’un Lampaert dans ce groupe nous aurions pu avoir une influence sur la course. Mais il faut aussi avouer que lorsque Van der Poel attaque nous n’étions pas assez forts pour aller avec lui. Donc, de côté là, il n’y a pas de regrets parce que physiquement on ne pouvait pas suivre. Anticiper un peu plus aurait été idéal mais on a perdu Gilbert et Evenepoel dès l’entrée sur le circuit local. Ils ont dû faire une poursuite pour revenir, ils sont revenus à 10 secondes mais ce n’est pas rentré.

C’est cette chute qui a perturbé l’équipe belge ?

Oui cela a perturbé l’équipe. On avait un plan bien défini. Nous avions déterminé deux leaders, Van Avermaet et Gilbert, pour éventuellement faire quelque chose. Mais avec un seul leader on revenait à un plan orignal comme la plupart des équipes. Ce changement de plan a perturbé l’esprit des coureurs.

Comment avez-vous communiqué après cette chute ? On a été surpris de voir Tim Declercq accélérer (avec Van Avermaet dans la roue) alors que Gilbert et Evenepoel tentaient de rentrer dans le peloton.

Je ne pense pas qu’ils (Gilbert et Evenpoel) auraient pu revenir parce que les commissaires ont fait barrage, ce qui, normalement, ne se produit pas après une chute mais il ne faut pas oublier qu’un champion du monde s’est fait déclasser (ndlr : chez les espoirs) deux jours plus tôt, ils ont appliqué le règlement à la lettre. Pour Gilbert c’était donc très difficile de rentrer et il perdait beaucoup d’énergie. Et puis, à l’avant, nous ne pouvions pas communiquer avec les coureurs. Nos coureurs n’étaient pas au courant que Gilbert était tombé. Ils n’ont d’ailleurs pas roulé énormément. C’était simplement un placement qui devait se faire. Et puis, Tim Declercq n’était pas dans un super grand jour. Il a donc voulu aider l’équipe encore un peu en faisant un dernier effort et cela s’est produit au moment de la chute. Mais ça n’a rien changé, ils (Gilbert et Evenepoel) ne seraient de toute façon pas rentrés.

On constate néanmoins que sans communication (ndlr : les oreillettes ne sont pas autorisées lors des championnats du monde) c’est compliqué pour les coureurs de pouvoir analyser la course avec exactitude.

Que vous êtes-vous dit en voyant qu’Evenepoel attendait Gilbert après la chute ?

Si ça rentre mon leader revient en course donc c’était, pour lui, le bon choix de l’attendre. Mais voilà ils perdent une minute et ça devient compliqué de revenir. J’aurais préféré qu’il n’y ait pas de chute et qu’Evenepoel puisse fournir cet effort à l’avant plutôt qu’à l’arrière de la course. Ce sont les fatalités du sport et encore une fois entre gagner et perdre il y a très peu de choses.

Cette décision d’attendre Gilbert revenait-elle à Evenepoel ou vous aviez donné cette consigne au briefing ?

C’est sa décision mais c’était aussi très clair au briefing. Nous avions deux leaders, Gilbert et Van Avermaet, et s’il se passait quelque chose, une pause pipi ou une crevaison, il fallait les attendre. C’était déjà décidé la veille de la course donc c’était normal qu’il l’attende. Et c’est d’ailleurs le signe d’un champion de faire cela à 19 ans à peine. Et on oublie encore sa médaille d’argent dans le chrono individuel, c’est du jamais vu. Ce garçon a vraiment des qualités qu’un autre athlète n’a pas.

Après analyse, et à froid, avez-vous des regrets ? Que feriez-vous si la course avait lieu demain ?

Nous n’avons pas fait d’erreur et s’il fallait refaire la course je reprendrais les mêmes coureurs. On a eu notre part de mal chance lors de la course en ligne mais aussi dans le chrono. N’oublions pas que Campenaerts et Lampaert ont chuté dans le contre-la-montre individuel, c’est une autre chance de médaille qui s’est envolée là. Et puis quand l’un de vos deux leaders tombe sur la course en ligne et n’arrive pas à rentrer cela veut dire qu’on a eu notre part de mal chance dans ces mondiaux.