Mondiaux : Van Aert, favori ambitieux à la veille du contre-la-montre: "Je ne me sens pas fatigué"

Double tactique belge, chances de van Aert, adversaires : Verbrugghe fait le point avant les... A une semaine des Mondiaux de cyclisme d’Imola, Rik Verbrugghe est venu faire le point sur les antennes de la RTBF. Intervenu en direct lors de la 20e étape du Tour de France samedi, le sélectionneur national a abordé plusieurs thèmes clés concernant ce rendez-vous irisé. Verbrugghe a notamment parlé des chances de Wout van Aert sur le contre-la-montre et lors de la course en ligne, du parcours, des adversaires des Belges et des possibles tactiques qu’il pourra adopter en cours de course. Morceaux choisis.