Mondiaux de Tom Dumoulin disputera le contre-la-montre et la course en ligne à Imola

Vendredi, Tom Dumoulin participera au contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme à Imola, en Italie. Deux jours plus tard, il représentera également l’équipe néerlandaise pour la course sur route dont il est l’un des leaders. La Fédération néerlandaise l’a confirmé mardi.

Samedi lors du contre-la-montre du Tour de France, Dumoulin avait effectué un excellent chrono. Il a d’ailleurs terminé deuxième derrière le vainqueur du Tour, Tadej Pogacar. A la fin du Tour, dimanche, le Limbourgeois hésitait encore à participer aux championnats du monde. "C’est encore un peu sous réserve. Cela dépend de ce que je ressens. Il y a eu beaucoup de choses et je ne veux pas en demander trop cette année pour le payer l’année prochaine. Je vais d’abord me reposer pendant deux jours et puis vous me reverrez sûrement à Imola", avait-t-il confié.

Le coureur néerlandais avait remporté le contre-la-montre des Mondiaux en 2017 à Bergen, en Norvège. L’année suivante, il avait terminé deuxième à Innsbruck juste derrière l’Australien Rohan Dennis. Dennis a ensuite réitéré son titre dans le Yorkshire en 2019 tandis que Remco Evenepoel y avait obtenu l’argent.