Mondiaux de cyclisme : Van Aert, Colbrelli, Alaphilippe ou les Danois, qui sont les favoris de la course en ligne ?

L’organisation a voulu sortir du traditionnel schéma de course en circuit. Cette fois, il faut ajouter un 's' à circuit. Le peloton va jongler entre deux boucles : une du côté d’Overijse (avec les plus grosses difficultés) et une autre, plus abordable, autour de Louvain. De quoi donner à ce championnat du monde des allures d’Amstel Gold Race tant les coureurs vont tournicoter dans tous les sens !

La voici la 'grosse pièce' des Mondiaux de cyclisme ! Entre Anvers et Louvain, la course au maillot arc-en-ciel propose un total de 268,3 kilomètres. 42 côtes sont répertoriées pour atteindre un total de 2.562 mètres de dénivelé positif.

Wout van Aert. © Belga

L’expression est utilisée et réutilisée depuis plusieurs jours : "Wout van Aert va prendre le départ de ces Mondiaux avec une énorme pancarte dans le dos".

Au sens propre, rouler une course de 268,3 km avec une pancarte dans le dos s’annonce difficile et peu confortable. Au sens figuré (qui nous intéresse dans ce cas-ci), la chose paraît tout aussi compliquée !

Dans la recette du super favori, WVA possède tous les ingrédients. Le coureur est en forme, il l’a démontré sur les routes du Tour de Grande-Bretagne. Il a prouvé tout au long de l’année qu’il était très compétitif, avec en point d’orgue le triplé du Tour de France. Trois victoires d’étapes sur trois terrains complètement différents (montagne au Ventoux, chrono à Saint-Émilion et sprint massif sur les Champs-Élysées). C’est sans aucun doute possible le coureur le plus complet et le plus polyvalent au départ ce dimanche. Wout sait tout faire et de cette manière, il multiplie ses chances de victoire. Dernier ingrédient, que seule l’équipe belge possède, Wout van Aert roulera devant son public. Une ferveur qui jouera un rôle, aucun doute là-dessus.

Malgré la force collective de l’équipe belge, van Aert a réussi à émerger comme leader naturel et unique. Seuls Remco Evenepoel et, peut-être, Jasper Stuyven auront éventuellement droit à quelques libertés.

Dernier point en faveur de 'Woutje' : la fraîcheur. À Imola et à Tokyo, van Aert sortait les deux fois d’un Tour de France plein, sans temps mort et usant. Cette fois, il a pu observer une coupure, se reposer, pour ensuite se remobiliser. Cet atout de fraîcheur peut lui permettre de transformer l’Argent en Or. Il le mérite tant ! Et ça, aucun observateur du cyclisme (belge ou étranger) ne vous dira le contraire.