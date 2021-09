Depuis le départ d'Anvers de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme réservée aux Espoirs, les coureurs de moins de 23 ans, les chutes ont été très nombreuses. Avant même le départ réel, plusieurs concurrents sont allés tâter le bitume, et la course a été neutralisée durant quelques minutes pour permettre à tous les coureurs de s'élancer avec les mêmes chances.

L'un des six Belges au départ, Fabio Van den Bossche, s'est lui fait une petite frayeur : après avoir perdu le contrôle de son vélo, il a quitté la route et, emporté par son élan, il s'est retrouvé projeté sur la façade d'un magasin et a, par chance, réussi à prendre appui sur la fenêtre pour éviter la chute...