C’était inévitable, Sven Vanthourenhout allait faire des déçus en annonçant sa sélection de huit coureurs pour les championnats du monde de cyclisme à Louvain. Ce lundi, des coureurs de la trempe de Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert et Tim Wellens, ont appris qu’ils feraient partie des réservistes.

"On a un problème de luxe en Belgique. J’aurais bien encore dix noms pour faire une deuxième équipe. C’est dommage d’avoir deux grands champions comme Gilbert et Van Avermaet en réserve", a commenté le sélectionneur national après avoir dévoilé le nom des coureurs qui accompagneront le leader unique Wout van Aert.

"Un championnat du monde en Belgique avec un leader comme Wout van Aert, c’est incroyable. J’ai parlé avec tous les coureurs sélectionnés. Ils sont tous prêts à travailler pour Wout."

Evenepoel est prêt pour les championnats d’Europe et du monde, il est en grande forme

Parmi eux, un Remco Evenepoel qui devra mettre de côté ses ambitions personnelles pour se mettre au service de son équipier. "C’est important pour Remco d’être là pour qu’il joue un rôle pour Wout. Après les Jeux Olympiques, c’est important pour lui. Il est prêt pour le championnat d’Europe (12/09 à Trento) et pour les championnats du Monde. Il est en grande forme", a affirmé Vanthourenhout.

A Louvain, la Belgique roulera sans véritable capitaine de route, un rôle habituellement investi par des coureurs plus expérimentés pour diriger les opérations. "Tiesj Benoot et Jasper Stuyven seront très importants en ce sens. Wout est un leader et ce n’est pas spécialement nécessaire d’avoir un capitaine de route dans l’équipe. Si Remco avait été leader, ça aurait été important pour lui d’avoir un Philippe ou un Greg dans la course pour qu’il soit plus tranquille. Mais avec Wout, c’est une autre histoire."

