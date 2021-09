C’est peut-être la course la plus surprenante de ces Championnats du monde. Initié en 2019, le relais mixte a la particularité de voir s’associer des hommes et des femmes au sein de la même course.

Dans le circuit total de 44,5 kilomètres entre Knokke-Heist et Bruges, 3 hommes et 3 femmes composent les équipes des treize pays participants. Les trois hommes partent ensemble pour un tour de 22,5 kilomètres avant que l’équipe féminine ne prenne le relais pour les 22 derniers kilomètres.

La première formation à s’élancer sera au départ à 14h alors que la Belgique partira à 14h59. Notre équipe est composée de Victor Campenaerts, Ben Hermans, Yves Lampaert, Jolien D’Hoore, Lotte Kopecky et Shari Bossuyt.

Après la première édition remportée par les Pays-Bas devant l’Allemagne et la Grande-Bretagne, l’épreuve ne sera qu’à sa deuxième édition puisque celle de l’an dernier a dû être annulée à cause de la crise sanitaire.

Cette course est à suivre en direct vidéo dès 14h sur notre site et Auvio.