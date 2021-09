Mondiaux de cyclisme : Suivez le contre-la-montre junior dames en direct vidéo (LIVE 10h30)

La journée de mardi aux Championnats du monde de cyclisme sur route sera réservée aux juniors (U18), avec le contre-la-montre dames prévu en direct vidéo dès 10h30.

Marith Vanhove, vice-championne du monde et d'Europe du scratch sur la piste et vice-championne d'Europe en ligne l'an passé, et Febe Jooris seront présentes. Toutes les deux espèrent améliorer leur performance sur le chrono d'un championnat international, à Plouay l'an passé pour Vanhove (13e), à Trente cette année pour Jooris (11e).

Le titre mondial juniors du contre-la-montre fait partie du programme des Mondiaux depuis 1994, tant chez les filles que chez les garçons.

Le contre-la-montre se déroulera sur une distance de 19,3 km.