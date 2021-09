Mondiaux de cyclisme : Qui pour enlever le titre mondial du contre-la-montre chez les espoirs? (LIVE vidéo 10h40)

Lundi, les espoirs messieurs disputeront leur contre-la-montre, entre Knokke-Heist et Bruges, des Championnats du monde de cyclisme sur route. Rendez-vous dès 10h40 pour suivre la compétition en direct vidéo.

Jenno Berckmoes et Florian Vermeersch défendront les couleurs belges. Un Belge a été champion du monde dans cette catégorie: Dominique Cornu, titré en 2006 à Salzbourg. Brent van Moer avait décroché l'argent en 2018 à Innsbruck.

Vermeersch se verrait bien imiter son équipier chez Lotto Soudal. "Bien sûr, j'aimerais monter sur le podium tant sur le chrono que la course en ligne, mais je ne veux pas me concentrer sur une place déterminée. C'est difficile de prévoir la force de la concurrence", a expliqué Vermeersch en conférence de presse. Une place dans le top-10 "est toujours l'ambition" de Berckmoes, qui se considère cependant plus comme un coureur de type "courses Ardennaises" alors que le parcours est plat. Un parcours "dur, où il n'y a pas vraiment de partie où tu peux récupérer", a rappelé Vermeersch.

La course se disputera sur une distance de 30,3 km. Comme l'épreuve masculine élite, le départ sera donné sur la plage de Knokke-Heist, près du casino. Le parcours emmènera le parcours le long des canaux, par Damme, avant une arrivée sur la place 't Zand.