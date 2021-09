"Le sélectionneur Sven Vanthourenhout m’a appelé pour m’annoncer qu’il ne me retenait pas. C’est une déception. J’avais eu un discours assez clair avec lui, ces derniers mois et ces dernières semaines. On a la chance d’avoir un coureur comme Wout van Aert qui est Belge. C’est le meilleur coureur sur les courses d’un jour et sur toutes les courses auxquelles il prend le départ. Il n’y avait pas de questions à se poser. Il fallait vraiment construire une équipe autour de Wout. J’avais proposé mes services comme coureur d’expérience, capitaine de route, capable de jouer un rôle clé. Mes ambitions personnelles étaient mises de côté. Je voulais me dédier à cette sélection et essayer de revivre les même moments qu’en 2005 à Madrid avec Boonen, lors de ma victoire personnelle à Valkenburg ou la victoire de Greg van Avermaet à Rio", a lâché un Gilbert avec amertume.

Perturbé par des problèmes physiques en début de saison et toujours en deçà de son niveau lors du dernier Tour de France, Gilbert assure avoir fait le nécessaire pour retrouver de bonnes sensations lors de cette deuxième partie de saison.

"Je suis conscient que mon début de saison n’a pas été bon. Je me suis remis en question après le Tour de France. J’ai travaillé beaucoup. Les résultats étaient de nouveau là. La façon de courir aussi, plus agressive. J’ai été au service de Caleb Ewan et Tim Wellens au Benelux. Je pense avoir fait du bon travail. Et j’étais à nouveau prêt à le faire."

L’ancien champion du monde s’est également étonné de l’absence de coureur de l’équipe Lotto Soudal dans la sélection. Une exclusion vécue comme une injustice. "Je suis extrêmement déçu par la Loterie Nationale qui est un des plus grands sponsors à la fédération et dans notre équipe. Aucun d’entre nous, que ce soit Tim Wellens, moi ou Tosh van der Sande, n’a été repris. C’est une grosse déception. La politique et le sport ne se mélangent pas mais ça aurait été bien d’avoir un coureur Lotto pour le championnat du monde en Belgique."

Après avoir précisé sa pensée sur la sélection, Gilbert a tenu à souhaiter bonne chance à l’équipe Belge. "Je suis persuadé que van Aert sera quand même là dans la finale pour gagner. J’espère qu’on va tous vivre un beau championnat du monde", a-t-il conclu.