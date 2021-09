Mondiaux de cyclisme : La Russe Alena Ivanchenko sacrée Championne du Monde chez les U18, la Belge... La Russe Alena Ivanchenko, 17 ans, est devenue ce mardi midi Championne du Monde du contre-la-montre chez les juniors (U18). Déjà sacrée Championne d'Europe il y a quinze jours, elle a avalé les 19.3 kilomètres du parcours tracé entre Knokke et Bruges en un peu plus de 25 minutes (25:05.49), à plus de 46 km/h de moyenne. Première Belge, Febe Jooris a terminé à la neuvième place en 27:24.8.