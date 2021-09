La Russe Alena Ivanchenko, 17 ans, est devenue ce mardi midi Championne du Monde du contre-la-montre chez les juniors (U18). Déjà sacrée Championne d'Europe il y a quinze jours, elle a avalé les 19.3 kilomètres du parcours tracé entre Knokke et Bruges en un peu plus de 25 minutes (25:05.49), à plus de 46 km/h de moyenne. Première Belge, Febe Jooris a terminé à la neuvième place en 27:24.8.

La Britannique Zoë Backstedt, 16 ans, s'est classée deuxième, à dix secondes d'Alena Ivanchenko. La fille du Suédois Magnus Backstedt, vainqueur de Paris-Roubaix en 2004, a devancé l'Allemande Antonia Nierdermaier, 18 ans, troisième à 25 secondes.

Première des deux Belges à s'élancer, Marith Vanhove, vice-Championne du Monde et d'Europe du scratch sur la piste, a franchi la ligne d'arrivée après 27:50.82 d'efforts et a décroché la seizième place.

Febe Jooris, Championne de Belgique et onzième du contre-la-montre de l'Euro il y a quinze jours, a réussi à faire mieux (27:24.8) et s'est offert un Top 10 alors qu'elle n'est âgée que de 16 ans.

Cet après-midi, Jonathan Vervenne, Alec Segaert et Cian Uijtdebroeks défendront les couleurs de la Belgique lors du contre-la-montre chez les U18 messieurs, avec de belles chances de médaille à la clé.