Mondiaux de cyclisme : la France dévoile une sélection élargie au service d'Alaphilippe

La Fédération française de cyclisme (FFC) a dévoilé jeudi une présélection de treize coureurs pour la course en ligne des championnats du monde de cyclisme, qui se déroulera entre Anvers et Louvain le dimanche 26 septembre. Cette liste sera ramenée à neuf noms le mardi 21 septembre.

Outre Julian Alaphilippe, champion du monde en titre, la liste élargie du sélectionneur français Thomas Voeckler comprend les noms de Romain Bardet, Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Dorian Godon, Christophe Laporte, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Clément Russo, Florian Sénéchal, Anthony Turgis et Axel Zingle.

Rémi Cavagna doublera chrono et course en ligne. Il est en effet aussi sélectionné pour le contre-la-montre des Mondiaux, prévu dimanche entre Knokke et Bruges. Benjamin Thomas, champion de France de la spécialité, est l'autre Bleu sélectionné pour le chrono arc-en-ciel.

