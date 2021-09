Mondiaux de Cyclisme : la Belgique dévoile sa sélection autour de son leader van Aert, Evenepoel présent

Tour du Benelux : Gérard Bulens "n'aimerait pas être dans la peau du sélectionneur belge" après... Les coureurs belges se sont bien illustrés sur l'exigeante 6e étape du Tour du Benelux entre Ottignies-Louvain-La-Neuve et Houffalize (207 km). Derrière le vainqueur du jour Sonny Colbrelli et son équipier Matej Mohoric, Jasper Stuyven a pris la 3e place en devançant Tiesj Benoot, Victor Campenaerts et Tim Wellens. Des performances tricolores qui ont certainement attiré le regard du sélectionneur national Sven Vanthourenhout à quelques semaines des championnats du monde en Flandre. Notre consultant Gérard Bulens a évoqué leur prestation après la course. "Vanthourenhout va-t-il se laisser influencer par les résultats? Je n'en sais rien. Il y a encore l'étape de dimanche qui peut être intéressante. On sait que Wout van Aert sera le leader de la sélection. On sait aussi que Stuyven - et il a montré aujourd'hui qu'il était en forme - devrait être le deuxième pion le plus important. On a vu du bon Campenaerts mais il est déjà sélectionné pour les championnats d'Europe. On a du bon Tim Wellens, on a du bon Tiesj Benoot qui a déjà travaillé pour van Aert à Tokyo. On a aussi vu un beau travail de Philippe Gilbert et je me dis qu'il faut aussi avoir un véritable capitaine dans cette équipe. Puis, il y a des coureurs qui ne sont pas là comme Remco Evenepoel qui a montré de très belle choses le week-end dernier... Je n'aimerais pas être sélectionneur national ce soir."