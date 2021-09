Mondiaux de cyclisme : L’Anglaise Zoe Backstedt championne du monde juniore, Marith Vanhove première Belge 7e

Zoe Backstedt est la nouvelle championne du monde juniore ! A 17 ans, la Britannique s’est imposée au terme d’une fin de course haletante. Isolée en tête avec l’Américaine Kaia Schmid depuis de longs kilomètres, Backstedt s’est montrée plus puissante et véloce pour s’imposer au sprint et rafler la médaille d’or.

A 17 ans, la fille de l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Magnus Backstedt, succède ainsi à Megan Jastrab, lauréate en 2019. "Je ne sais pas comment j’ai fait, c’était probablement la course la plus dure que j’ai faite. J’essayais juste de garder notre avance sur le groupe qui revenait sur nous. J’étais en tête avec l’Américaine, on n’arrêtait pas de communiquer et de nous dire "Allez on y va, on continue" et au final ça a marché" expliquait-elle, émue, après la course.

L’Allemande Linda Riedmann arrache, elle, une belle médaille de bronze après s’être montrée la plus forte du groupe de poursuivantes, lancé derrière le binôme de tête. Bien placée dans le final mais impuissante, la Belge Marith Vanhove finit à la 7e place.

Pour rappel, Jolien d'Hoore reste la seule Belge à s'être imposée dans un championnat du monde junior. C'était en 2008.