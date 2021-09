Mondiaux de cyclisme : L'Allemagne avec un duo de leaders Ackermann - Schachmann, la Norvège avec Kristoff en fer de lance

Maximilian Schachmann et Pascal Ackermann seront les leaders de la sélection allemande pour la course en ligne des championnats du monde de cyclisme le 26 septembre entre Anvers et Louvain, a indiqué la fédération allemande de cyclisme mercredi.

Le reste de la sélection allemande se compose de Nikias Arndt, John Degenkolb, Jonas Koch, Nils Politt et Georg Zimmermann.

Tony Martin, quadruple champion du monde du chrono, et Max Walscheid disputeront pour leur part le contre-la-montre le 19 septembre.

L'équipe norvégienne sera emmenée par Alexander Kristoff, vice-champion du monde en 2017. Le vainqueur du Tour des Flandres 2015 et de Gand-Wevelgem 2019 sera épaulé sur les routes flamandes par Odd Christian Eiking, Vegard Stake Laengen et Sven Erik Bystrom, tandis qu'Andreas Leknessund disputera le contre-la-montre.