Mondiaux de cyclisme - "Il m’a fait peur le con" : Julian Alaphilippe, le triomphe du coeur

Deux bras brandis vers le ciel, un sourire carnassier et quelques applaudissements symboliques pour lui-même. Au bout de l’effort et d’une journée dantesque, Julian Alaphilippe franchit la ligne d’arrivée des Mondiaux 2021.

Mais très vite, ils baissent pavillon. Impossible de revenir sur cet Alaphilippe-là, revanchard et exalté par les mugissements infernaux d’une foule noire jaune rouge, qui rêvait secrètement (ou nom) de voir Wout van Aert à place du Français. "Beaucoup de supporters belges me demandaient de ralentir, ils n’avaient pas toujours des mots très sympas, je les en remercie parce que ça m’a donné envie d’appuyer encore plus fort".

Cette Grande Boucle, globalement frustrante pour lui, où il avait levé les bras lors de la 1e étape, avant de multiplier les échecs et les coups dans l’eau. Un Tour 2021, fait de rares hauts et de bas, qui lui a permis de corriger ses erreurs…

Il n’en sera finalement rien. van Aert n’avait pas les jambes et Alaphilippe semblait imprenable. Et même si on ne refera jamais l’histoire, cette vilaine gueule de bois belgo-belge est sans doute (un peu) atténuée par le triomphe du Français ce lundi matin.

Parce que soyons honnêtes, une fois notre côté chauvin rangé au placard, difficile de ne pas s’extasier devant le panache d’un coureur comme Alaphilippe. Le clapping, formidable moment de communion entre Alaf et le public belge, en est d'ailleurs la plus belle illustration. Probablement parce que le Français incarne ce cyclisme moderne, cette audace et ce style de course à l’instinct, dont il s’est fait le plus fier ambassadeur.

“On n’a pas suivi le plan mais ça a marché”, rigolait-il d’ailleurs, avachi dans les bras de son sélectionneur, Thomas Voeckler, après la course. Ce plan, dans lequel il devait… se contenter de suivre les attaques et d’éventuellement contrer par la suite. Mais comme souvent, il a fait l'exact contraire de ce qui était prévu.

"Il m’a fait peur le con…" s’esclaffait Thomas Voeckler après la course. Preuve que même quand on est son sélectionneur, on n’est pas à l’abri des coups de folie du coureur le plus imprévisible du peloton.

Frustré et sevré de victoires depuis sa démonstration à Landerneau début juin, Alaphilippe a retrouvé ses jambes au meilleur des moments. Son instinct de tueur a fait le reste pour lui offrir un 2e maillot irisé consécutif.