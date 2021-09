Florian Vermeesch a décroché la médaille de bronze du contre-la-montre espoirs (U23) des Championnats du monde de cyclisme sur route, disputé lundi entre Knokke-Heist et Bruges sur la distance de 30,3 kilomètres.

Le jeune Belge (22 ans) de l'équipe du World Tour Lotto-Soudal a procuré à la Belgique une troisième médaille mondiale après celles, en argent et en bronze, de Wout van Aert et de Remco Evenepoel dans le contre-la-montre des élites disputé dimanche. Florian Vermeersch était classé cinquième au dernier pointage intermédiaire, après 20,8 kilomètres de course. Il a effectué une remontée dans le dernier tiers du parcours pour se hisser sur le podium mondial avec 2.13 d'avance sur le Norvégien Soeren Waerenskjold (4e).

"Je suis très content d'avoir conquis une médaille mondiale", a indiqué Florian Vermeersch après l'arrivée devant les caméras. "La différence entre les coureurs du top 10 se compte en secondes. Mon plan était de ne pas partir trop vite. Après le deuxième pointage intermédiaire, j'ai pu réaccélérer. J'ai tout donné jusqu'au bout. Je suis très satisfait, j'ai roulé le dernier kilomètre le plus rapide."

"J'ai tenté de rester calme dans la première partie du parcours. J'ai ensuite pu élever le rythme. Je suis très content avec cette troisième place, je ne ressens aucun regret lié à cette troisième position", a aussi résumé le Belge.