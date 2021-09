Mondiaux de cyclisme : Finlay Pickering se loupe dans un virage et se retrouve bloqué entre deux barrières nadar

Le Britannique Finlay Pickering, 18 ans, espérait sans doute passer une meilleure après-midi lors du contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme réservé aux juniors : alors qu'il semblait bien dans le rythme, le jeune coureur a loupé un virage et s'est retrouvé bloqué entre deux barrières nadar, un pied par terre, l'autre sur la pédale.

Finlay Pickering, qui n'est pas tombé et ne semble pas s'être blessé, a eu quelques difficultés à se sortir de cette mauvaise situation et à remonter sur le vélo. Il a en tout cas perdu de précieuses secondes et tous ses espoirs de médaille, alors qu'il espérait sans doute décrocher un bon résultat à Bruges...