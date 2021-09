Alors que la sélection belge nourrissait de vraies ambitions pour ces Mondiaux 2021 disputés à domicile, elle est tombée de très haut dimanche soir, battue par un fantastique Julian Alaphilippe et probablement victime de choix tactiques un peu douteux.

Interviewé après la course, le boss de la Deceuninck Quick-Step, Patrick Lefevere, ne savait pas vraiment où se situer. D'un côté, il était évidemment déçu par la non-performance des Belges, mais de l'autre il camouflait difficilement sa fierté d'avoir vu son poulain du Wolfpack, Julian Alaphilippe, réaliser un somptueux doublé.

Au micro de VTM, Lefevere s'est donc montré un brin cynique au moment de donner son ressenti : "Si les Belges ont bien couru. Oui, ils ont bien couru. Pour Wout van Aert ? Non, ils ont bien couru pour Julian Alaphilippe" explique-t-il, sourire en coin.

"La mission de Remco Evenepoel c'était de durcir la course. Les Belges ont donc eu ce qu'ils voulaient. Mais quand on fait ça, il faut être sûr d'avoir encore quelques cartouches pour la fin de la course. Et on a bien vu qu'il n'y en avait plus. Avec tout le respect que j'ai pour Wout van Aert, c'est un coureur de classe mondiale, ce n'est pas normal de le voir rouler derrière Alaphilippe. Ce n'est tactiquement pas à lui de le faire" explique Lefevere.