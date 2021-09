Mondiaux de Cyclisme - Ennuis techniques et malchance : Quand Demi Vollering doit monter à pied "à la Chris Froome"

Malheureuse Demi Vollering. Alors qu'elle disposait d'une place de choix bien au chaud au cœur de l'armada néerlandaise pour les Mondiaux en ligne, la coureuse SD Worx a connu une journée galère, enchaînant les pépins mécaniques.

Point d'orgue de cette journée noire, la périlleuse ascension de la Moskesstraat. Engloutie par le peloton et contrariée par un vélo défaillant, la Néerlandaise a dû mettre pied à terre en pleine ascension et...continuer à pied. Des images insolites qui ont évidemment fait penser à un certain Chris Froome, qui avait connu pareille mésaventure au Mont Ventoux lors du Tour de France 2016.

Heureusement pour elle, et malgré une nouvelle halte pour changer son vélo quelques kilomètres plus loin, Demi Vollering a su faire fi de ces problèmes mécaniques pour revenir dans le groupe de tête et finir à une très belle 7e place, à quelques hectomètres de la lauréate du jour, Elise Balsamo. Un bel exploit après une journée galère...