Mondiaux de cyclisme, contre-la-montre : Wout van Aert et Remco Evenepoel rêvent d’arc-en-ciel (LIVE vidéo 15H)

Les Belges Wout van Aert et Remco Evenepoel font partie des prétendants au titre de Champion du Monde du contre-la-montre, ce dimanche entre Knokke et Bruges.

Pour le coup d’envoi de ces Mondiaux organisés en Belgique, il y a du lourd au programme avec le chrono réservé aux professionnels (43.3 kilomètres), une semaine avant une course en ligne qui s’annonce tout aussi passionnante… Suivez l’épreuve en direct vidéo en compagnie de Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens dès 15H !

Le duo belge, qui rêve de faire retentir la Brabançonne et de se parer d’arc-en-ciel du côté de la Venise du Nord, devra mater quelques adversaires de très haut niveau pour parvenir à ses fins : l’Italien Filippo Ganna, tenant du titre, le Suisse Stefan Küng, sacré Champion d’Europe il y a dix jours, le Slovène Tadej Pogacar, le Danois Kasper Asgreen… Le Champion Olympique de la spécialité Primoz Roglic a pour sa part préféré faire l’impasse sur ce rendez-vous.

Wout van Aert, vice-Champion du Monde en 2020, et Remco Evenepoel, vice-Champion du Monde en 2019, ambitionnent tous les deux de devenir le premier coureur belge titré dans cette discipline chez les pros et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du cyclisme noir-jaune-rouge !

Remco Evenepoel s’élancera à 15h07 et Wout van Aert, avant-dernier à démarrer, à 16h04 dimanche lors du contre-la-montre individuel messieurs, épreuve d’ouverture des Championnats du monde de cyclisme sur route, selon la liste de départ publiée samedi par l’Union cycliste internationale (UCI).

Le premier coureur à prendre le départ sera le Panaméen Christofer Jurado Lopez à 14h40. Un intervalle d’une minute et trente secondes s’écouleront entre chaque départ. Evenepoel sera le 19e coureur sur le podium de départ, à 15h07. Le jeune coureur belge partira juste après l’un des outsiders, le Suisse Stefan Bissegger (15h05:30). Il pourra également s’appuyer sur des temps de références déjà intéressants puisque l’Allemand Max Walscheid (14h56:30), le Slovène Jan Tratnik (15h01:00) ou encore le Danois Mikkel Bjerg (15h04) le précéderont sur le parcours.

Les principaux candidats au podium s’élanceront plus tard. Quadruple champion du monde de la discipline, l’Allemand Tony Martin partira à 15h50:30. La course du Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, débutera à 15h58. Il sera suivi par le Français Remi Cavagna (15h59:30) et le Danois Kasper Asgreen (16h01). Viendront ensuite les trois favoris : le Suisse Stefan Küng, double champion d’Europe en titre, partira à 16h02:30. Le public belge suivra avec attention la prestation de Wout van Aert à partir de 16h04. Enfin, le champion du monde en titre, l’Italien Filippo Ganna, tentera de se succéder à lui-même à partir de 16h05:30.