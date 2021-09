L'Italien Filippo Ganna a reconduit son titre de Champion du Monde du contre-la-montre ce dimanche entre Knokke et Bruges, lors de l'épreuve d'ouverture des Mondiaux de cyclisme organisés en Belgique.

Wout van Aert a terminé à la deuxième place, à moins de six secondes (5.37) de l'Italien. Remco Evenepoel s'est lui emparé de la troisième position, à 43.34 secondes.

Entre Knokke et Bruges, Wout van Aert et Remco Evenepoel, les deux premiers Belges à entrer en action lors de ces Mondiaux de cyclisme, ont porté haut les couleurs noir-jaune-rouge.

►►► À lire aussi : Wout van Aert : "Le bon moment pour marquer l'histoire"

►►► À lire aussi : Remco Evenepoel : "Les Mondiaux en Belgique, c'est unique"

Le plus rapide de tous les concurrents au premier intermédiaire avec six secondes d'avance sur Filippo Ganna, Wout van Aert ne comptait plus que... 84 centièmes de seconde d'avance au deuxième intermédiaire sur le Champion du Monde en titre. L'Italien a réussi à rouler plus vite que son principal adversaire lors des derniers kilomètres de l'épreuve pour arracher un nouveau maillot arc-en-ciel.