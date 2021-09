Wout van Aert et Remco Evenepoel , les deux premiers Belges à entrer en action lors de ces Mondiaux, ont porté haut les couleurs noir-jaune-rouge... et espèrent en faire de même d'ici sept jours à l'occasion de la course en ligne.

Filippo Ganna en action © Belga

Le plus rapide de tous les concurrents au premier intermédiaire avec six secondes d'avance sur Filippo Ganna, Wout van Aert ne comptait plus que... 84 centièmes de seconde d'avance au deuxième intermédiaire sur le Champion du Monde en titre. L'Italien a réussi à rouler plus vite que son principal adversaire lors des derniers kilomètres de l'épreuve pour arracher un nouveau maillot arc-en-ciel en 47:47.83.

Remco Evenepoel, parti à 15h07, a longtemps possédé le meilleur temps à l'arrivée : jusqu'à l'arrivée des deux derniers coureurs à s'être élancés !

Le rouleur de l'équipe Deceuninck - Quick-Step, troisième de l'Euro de contre-la-montre il y a dix jours, a encore réussi à hausser son niveau devant son public. Impressionnant de puissance malgré la perte de son bidon à la mi-course (il n'a pas pu se désaltérer ensuite), R.EV a franchi la ligne d'arrivée en 48:31.17, à une moyenne de 53.55 km/h !

Lundi, ces Mondiaux de cyclisme continuent avec, au programme, le contre-la-montre des Espoirs (U23) chez les hommes (10h40), et le chrono des professionnelles chez les dames (14h50).