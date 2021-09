Gustav Wang en or, Alec Segaert en bronze, Cian Uijtdebroeks sixième - Mondiaux 2021 -... Le Danois Gustav Wang, 18 ans, est devenu ce mardi Champion du Monde du contre-la-montre chez les juniors (U18) après avoir été impressionnant tout au long du parcours de 22.3 kilomètres tracé entre Knokke et Bruges. Pour leur entrée en lice lors de ces Mondiaux de cyclisme organisés en Belgique, Alec Segaert, Champion d'Europe en titre, a terminé troisième et décroché le bronze à 29.48 secondes du Danois, alors que Cian Uijtdebroeks a fini sixième en 26:19.24, à 41.82 secondes du vainqueur. La deuxième place est revenue au Britannique Joshua Tarling. Vainqueur de la première étape d'Aubel-Thimister-Stavelot à Aubel le 6 août dernier, Gustav Wang, parti assez tôt (il était 23ème sur 79 dans l'ordre de départ), n'a laissé aucune chance à la concurrence et s'est adjugé le maillot arc-en-ciel en 25:37.42, à plus de 52 km/h de moyenne.