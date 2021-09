La journée de mardi aux Championnats du monde de cyclisme sur route sera réservée aux juniors (U18), avec le contre-la-montre hommes à suivre en direct vidéo dès 14h55.

Avec le champion d'Europe, Alec Segaert, et le vice-champion Cian Uijtdebroeks, la Belgique dispose de réelles chances de médailles.

Après leur récent exploit à l'Euro de Trente, où Segaert s'est paré d'or et Uijtdebroeks d'argent, les deux Belges sont attendus. "Mais l'Euro est différent des Mondiaux", ont-ils prévenu en conférence de presse. Segaert a ainsi rappelé que les Danois et les Britanniques, absents à l'Euro, seront cette fois de la partie, tout comme les coureurs non-européens. Uijtdebroeks a lui souligné que le parcours sera plus plat et que le vent jouera un grand rôle. De plus, Uijtdebroeks a été victime d'une petite déchirure musculaire et est resté quelques jours sans pouvoir faire du vélo. Pas la préparation idéale, donc.

Le sacre de Segaert à Trente permet à la Belgique d'aligner un troisième coureur, Jonathan Vervenne. Cette épreuve se disputera sur 22,3 km.