Mondiaux de cyclisme - Cian Uijtdebroeks : "Ma préparation n'était pas top, j'avais un peu peur... Cian Uijtdebroeks n’est pas parvenu à décrocher une médaille ce mardi lors des Mondiaux de cyclisme chez les juniors. Le grimpeur belge, gêné par une petite déchirure musculaire ces derniers jours s’est tout de même montré satisfait au micro de la RTBF. "Je participe toujours pour gagner ou avoir une médaille donc je suis un peu déçu mais j’ai tout donné. Ma préparation n’était pas top et puis le parcours était vraiment trop plat pour moi avec mon poids", a dévoilé Cian Uijtdebroeks. Victime d’une déchirure après un cambriolage, le jeune belge n’est pas arrivé dans les meilleures conditions sur la ligne de départ : "J’ai essayé de rouler à un bon rythme mais contre des coureurs très forts et plus lourds c’est difficile de pousser les mêmes watts. J’étais à 390 watts de moyenne aujourd’hui, pour mon poids c’est vraiment bon. Mais j’avais un peu peur que la blessure ne revienne. Je n’ai pas eu mal pendant le chrono car j’étais concentré mais j’ai observé que je poussais un peu plus avec la jambe gauche". Cian Uijtdebroeks aura encore l’occasion de remporter une médaille lors de la course en ligne ce vendredi. Et le Belge compte bien profiter de ce moment. "Je ne suis pas au top mais même avec moins de conditions je peux toujours gagner. Je vais tout donner. C’était vraiment chouette de voir les supporters aujourd’hui, ce n’était pas le résultat que j’espérais mais je me suis bien amusé".