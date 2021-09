Le Français Julian Alaphilippe a remporté haut la main son deuxième titre de champion du monde ce dimanche à Louvain. Frustrés par la tournure des événements, certains supporters ont craché leur venin sur le coureur. Peu rancunier, "Alaf" s’est réconcilié avec le public belge avec un magnifique clapping.

"Beaucoup de supporters belges me demandaient de ralentir, ils n’avaient pas toujours des mots très sympas, je les en remercie parce que ça m’a donné envie d’appuyer encore plus fort". Insultes, sifflets : Alaphillipe a vécu une fin de course mouvementée à Louvain.

Mais personne ne pouvait gâcher son plaisir, même pas un imbécile qui a jeté une bière en sa direction. Après la course, le Français s’est rendu sur le podium au cœur de la Ladeuzeplein et a célébré son titre en réalisant un superbe clapping avec le public belge. Sans rancune !