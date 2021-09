Les Championnats du monde de cyclisme sur route se termineront en apothéose dimanche avec la course en ligne messieurs (départ 10h25). Avec Wout van Aert, l'équipe belge dispose dans ses rangs de l'un des favoris, voire du grand favori.

La Belgique détient le record de victoires, 26, dans la course irisée, loin devant l'Italie (19). Mais le dernier sacre belge remonte déjà à 2012 avec le succès de Philippe Gilbert à Valkenburg. Depuis, Tom Boonen (couronné en 2005 à Madrid) a décroché le bronze à Doha en 2016 et Wout van Aert l'argent l'an passé à Imola. Van Aert aimerait transformer l'argent, qu'il a également conquis dimanche passé dans le contre-la-montre, en or. "Je pense qu'il serait bon qu'un pays de vélo comme la Belgique puisse retrouver le maillot arc-en-ciel", a lancé van Aert en conférence de presse.

Van Aert aura une équipe solide à son service, avec Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Dylan Teuns. En conférence de presse, les Belges ont confirmé que c'était tout pour van Aert et qu'il n'y a pas de plan B. On peut cependant imaginer qu'Evenepoel pourrait jouer le rôle de dynamiteur et Stuyven, Louvaniste, celui de joker.

De nombreux coureurs peuvent prétendre au maillot arc-en-ciel. A commencer par le tenant du titre, le Français Julian Alaphilippe, qui sera soutenu par des outsiders comme Christophe Laporte et Benoît Cosnefroy. Le Danemark et l'Italie font peur aux Belges avec leur force collective. Les Danois peuvent s'appuyer sur un trio de choc formé par Mads Pedersen (champion du monde en 2019), Kasper Asgreen (vainqueur du Tour des Flandres) et Magnus Cort Nielsen (triple vainqueur d'étapes sur la Vuelta). L'Italie dispose de trois des quatre derniers vainqueurs de la course en ligne de l'Euro, à savoir Matteo Trentin (2018), Giacomo Nizzolo (2020) et le tout frais champion d'Europe, Sonny Colbrelli, qui respire la grande forme.

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel figure bien sûr dans la liste des prétendants, même s'il n'a repris la compétition que depuis peu après sa chute dans l'épreuve de mountainbike des Jeux de Tokyo. La Slovénie aligne les deux derniers vainqueurs du Tour de France et de la Vuelta, Tadej Pogacar et Primoz Roglic, mais sur le parcours belge, l'homme le plus dangereux de cette sélection sera peut-être Matej Mohoric. L'Australien Caleb Ewan, le Portugais Joao Almeida ou encore le Britannique Tom Pidcock figurent au rang des outsiders, sans oublier le Slovaque Peter Sagan, qui peut devenir le premier homme à compter quatre titres mondiaux. Actuellement, le fantasque slovaque partage ce record avec l'Italien Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx et l'Espagnol Oscar Freire.

Un parcours de 268,3 km attend les coureurs. Départ de la Grand-Place d'Anvers, puis 56 kilomètres sur un tracé en ligne avant d'arriver à Louvain où deux circuits s'alterneront: un local et un baptisé "Flandrien".

Le circuit local comprend quatre côtes. Le Wijnpers (360 m à 8 pour-cent de moyenne avec un maximum à 9 pour-cent), le Sint-Antoniusberg (230m à 5,5 pour-cent avec un maximum à 11 pour-cent), le Keizersberg (290 m, moyenne de 6,6 pour-cent avec un maximum à 9 pour-cent) et la Decouxlaan (975 m à 2,5 pour-cent avec un maximum à 6 pour-cent).

Six côtes figurent sur le circuit Flandrien: le Smeysberg (700m à 8,9 pour-cent de moyenne avec un maximum à 16 pour-cent), la Moskesstraat (550m à 8 pour-cent de moyenne avec un maximum à 18 pour-cent), le virage en S d'Overijse combiné à la Taymansstraat (738m à 5,5 pour-cent de moyenne avec un maximum à 18 pour-cent), la Bekestraat (439m à 7,6 pour-cent de moyenne avec un maximum à 15 pour-cent), la Veeweidestraat (484m à 5 pour-cent de moyenne avec un maximum à 12 pour-cent) et une deuxième ascension du Smeysberg.

L'arrivée sur la Geldenaaksevest est également en légère montée (750 m à 2,2 pour-cent avec un maximum à 5 pour-cent).

En comptant les différents passages sur les circuits, 42 bosses sont répertoriées, pour un dénivelé de 2.562 mètres.