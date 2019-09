Les Pays-Bas dominent le contre-la-montre mixte des Mondiaux, la Belgique 9e

Les Pays-Bas ont conquis le premier titre mondial de l'histoire en relais contre-la-montre mixte dimanche après-midi au Yorkshire. Pour cette nouvelle épreuve où trois messieurs passent le relais à trois dames, les Néerlandais se sont montrés les plus rapides sur un tracé de 27,6 km qu'ils ont bouclé en 38:27.60. Koen Bouwman, Bauke Mollema et Jos Van Emden ont créé déjà un écart significatif lors de la première partie de l'épreuve.

Lucinda Brand, Riejanne Markus et Amy Peters ont parfaitement géré leur effort et n'ont perdu qu'une dizaine de secondes sur l'Allemagne (Tony Martin, Nils Politt, Jasha Sutterlin, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kröger) qui termine finalement à 23 secondes. La Grande-Bretagne (Harry Tanfield, Daniel Bigham, Jon Archibald, Lauren Dolan, Hanna Henderson et Joscelin Lowden) a pris la médaille de bronze à 51 secondes devant son public tandis que l'Italie a échoué au pied du podium en raison d'une crevaison.

La Belgique qui comptait Valerie Demey, Sofie De Vuyst, Julie Van de Velde, Jan Bakelants, Frederik Frison et Senne Leysen dans ses rangs, n'a jamais joué un rôle pour le podium. Notre équipe nationale termine finalement 9e sur 11 équipes participantes à 2:33 des Pays-Bas.