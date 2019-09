Les Mondiaux de cyclisme s'ouvrent par le contre-la-montre mixte (LIVE vidéo 14h10)

Le programme des championnats du monde de cyclisme débute ce dimanche avec une toute nouvelle épreuve: le contre-la-montre mixte. Cette nouveauté prendra la forme d'un relais par équipes nationales composées de trois dames et de trois hommes. Les trois messieurs partiront en premier et les trois dames en conclusion. Les temps seront pris sur la deuxième concurrente de chaque équipe franchissant la ligne. La RTBF vous propose de suivre ce premier rendez-vous dès 14h10.

La Belgique est représentée par Valerie Demey, Sofie De Vuyst et Julie Van de Velde pour la partie dames et par Jan Bakelants, Frederik Frison et Senne Leysen pour la partie messieurs. Jonas Rickaert est présent en tant que réserve.