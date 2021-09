Les Mondiaux de cyclisme débarquent en Belgique : Demandez le programme des directs vidéos!

Les Championnats du Monde de cyclisme 2021 se déroulent chez nous en Belgique du dimanche 19 septembre au dimanche 26 septembre. La RTBF Sport vous propose de suivre les 11 épreuves en direct vidéo.

Lors des Mondiaux 2020, notre représentant belge Wout van Aert s’était classé deux fois deuxième, sur le chrono derrière Filippo Ganna et sur la course en ligne derrière Julian Alaphilippe. Cette année, sur un parcours qui lui convient parfaitement, van Aert fait office de grand favori pour succéder au Français Alaphilippe et ainsi s’emparer du maillot arc-en-ciel.

Les Championnats du Monde 2021 débuteront par le contre-la-montre Elites Hommes le dimanche 19 septembre alors que la course en ligne viendra mettre un terme à cette belle semaine de cyclisme le dimanche 26 septembre.