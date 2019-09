Les espoirs dans l'ombre de Remco Evenepoel

A moins de dix jours de l’épreuve U23 des mondiaux à Harrogate, Rik Verbrugghe emmène une équipe " mixte " sur les routes du Grand Prix de Wallonie. A côte de Jan Bakelants, ancien vainqueur de l’épreuve avec le maillot de l’équipe nationale, Verbrugghe alignera six espoirs du cyclisme belge. " La date est idéale et le parcours sera plus difficile que celui proposé pendant la course espoir au milieu de pros. Ils vont pouvoir hausser leur niveau. "

A Blegny, Moniquet (Wallonie Bruxelles), Reynders (Wallonie Bruxelles), Van Tricht (Seg Racing), Verschaeve (Lotto U23), Van Wilder (Lotto U23) et Grignard (Lotto U23) jouiront d’une liberté totale. PAs question de leur mettre une quelconque pression en matière de résultats ou d’attentes. Pour Verbrugghe la course wallonne sera une belle occasion. " On a un bon groupe ici et une sélection au mondial qui a fière allure. Je ne sais pas à quel niveau ils vont être sur ce Grand Prix de Wallonie mais je pense qu’ils sont capables de faire de belles choses. Je crois que ça peut leur apporter une certaine expérience. Ce mix est vraiment idéal, un coureur expérimenté à côté de six jeunes qui sont là pour apprendre. "

Après le succès de Philippe Gilbert à Paris – Roubaix, beaucoup se sont demandé si la Wallonie allait devoir attendre longtemps un autre coureur de cette trempe. Verbrugghe lui est serein même s’il sait que ce ne serait pas un cadeau de désigner un jeune comme le nouveau Gilbert. La génération qui arrive a du talent, mais personne ne peut prédire leur réussite future.

" Au niveau des grimpeurs, Sylvain Moniquet marche très bien, il l’a prouvé sur des courses comme le Tour de l’Avenir ou la course de la paix. C’est un tout autre registre que Gilbert mais je pense qu’on devrait le découvrir dans l’avenir. Je pense aussi qu’un garçon comme Grignard a des qualités pour des classiques plus flamandes. Il est costaud et c’est un très bon rouleur. "