Les Belges ont reconnu le parcours des Mondiaux dans le Yorkshire

Yves Lampaert et Oliver Naesen ont effectué une reconnaissance partielle du parcours des prochains Mondiaux de cyclisme, lundi sur les routes anglaises du comté du Yorkshire. Le sélectionneur national Rik Verbrugghe ainsi qu'Ann-Sophie Duyck, tournée vers le contre-la-montre, étaient également de la partie.

La petite délégation belge est arrivée dans la nuit de dimanche à lundi dans son hôtel de York, aux alentours de 2h30 locales, à cause d'un retard de son avion.

La délégation belge, emmenée par Lampaert et Naesen a roulé 135 kilomètres avant le circuit local, dont la reconnaissance est compliquée à cause de nombreuses rues à sens unique. Les reconnaissances du parcours du contre-la-montre et du circuit local suivront mardi.

Jeudi dernier déjà, Greg Van Avermaet avait arpenté les routes des prochains championnats du monde lors de la deuxième étape du Tour du Yorkshire.

La course en ligne des Mondiaux est prévue le 29 septembre sur une distance de 285 kilomètres.