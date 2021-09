Au programme, 208 kilomètres et 8 côtes (Beaufays, Malchamps, Barraque de Fraiture, Haudister, My, Hautregard, Mont Theux et Les Forges). Sur les 23 partants, 4 s’isolent en tête : Ronsse, mais aussi Stöpel, Guerra et Binda . Le binôme d’Italiens profite de sa supériorité numérique pour rafler la mise. Binda fait un, Guerra deux. Ronsse doit se contenter du bronze et voit ses chimériques rêves de triplé s’envoler.

A deux tours de l’arrivée, le Belge (ab) use de roublardise pour lâcher son adversaire. Il fait mine de s’arrêter au stand de ravitaillement (alors obligatoire) avant de redémarrer sèchement et de laisser son adversaire sur le carreau. Il s’imposera finalement avec une avance confortable et deviendra le premier Wallon champion du monde. Une belle revanche pour ce coureur, qui avait, de base, été sélectionné pour faire le nombre dans l’équipe belge.

5 ans plus tard, les Mondiaux font une nouvelle halte en Belgique, dans un circuit autour de Floreffe. Et cette fois, pas de mauvaise surprise pour les Belges qui vont rafler la médaille d’or grâce à Jean Aerts. Un Aerts qui décide de s’isoler en tête à la mi-course. Derrière, seul l’Espagnol Luciano Montero parvient à suivre.

Déjà sacré à Fauquemont aux Pays-Bas en 1948, Albéric " Briek" Schotte réitère pareil exploit en 1950 en s’offrant un beau doublé en trois ans, à domicile, à Moorslede. Devant une foule évidemment acquise à sa cause, Schotte triomphe en venant à bout d’un groupe de 17 coureurs, détachés en tête de course pendant un long moment.

Sur un tracé plutôt plat et doté d’une seule vraie difficulté (le Tiegemberg) autour de Waregem, une échappée royale s’isole en tête. Parmi ces 6 fuyards aux dents longues, trois Belges (Vansteenbergen, Van Looy et De Bruyne) et trois Français (Bobet, Darrigade et Anquetil). Les kilomètres défilent et aucun des six hommes n’ose vraiment se dévoiler.

Au sprint, c’est finalement De Bruyne qui lance admirablement bien Vansteenbergen. Déjà vainqueur en 1949 et en 1956, Vansteenbergen devance la meute de Français (et son meilleur ennemi Van Looy) pour s’offrir le triplé et rejoindre Alfredo Binda au palmarès.

Alors qu’il a œuvré toute la journée pour… lâcher son compatriote, Van Looy doit s’avouer vaincu et se contenter d’une 4e place. Frustrante au vu des qualités du bonhomme. Il prendra une éclatante revanche par la suite.