Le Danois Mads Pedersen ne défendra pas son titre de champion du monde à Imola

Le Danois Mads Pedersen, tenant du titre, a renoncé aux Mondiaux de cyclisme fin septembre sur le circuit italien d'Imola qu'il juge trop difficile pour lui, a annoncé lundi la fédération danoise. - © BEN STANSALL - AFP

Mondiaux 2019 : Victoire de Mads Pedersen - Mondiaux 2019 - Course Hommes - 29/09/2019 Mads Pedersen est le nouveau champion du monde de cyclisme. Le Danois a remporté l'épreuve en ligne des Mondiaux dans le Yorkshire, dimanche, entre Leeds et Harrogate (261 km) devant l'Italien Matteo Trentin et le Suisse Stefan Kung. Le premier Belge est Greg Van Avermaet, huitième à 1:10. La course de Philippe Gilbert a été compromise par une chute lors du premier passage sur le circuit final. Il a ensuite abandonné, tout comme Remco Evenepoel et Tim Declercq.