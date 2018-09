Le Championnat du Monde de cyclisme à Inssbruck, ou comment sortir l'Autriche des sports d'hiver

Après le sable du désert de Doha et le terrain vallonné de Bergen, les Championnats du Monde sur route de cyclisme débarqueront dans les pittoresques montagnes autrichiennes du 22 au 30 septembre. Après avoir accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1964 et 1976 ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver en 2012, la ville d'Inssbruck, capitale de la région du Tyrol, s'apprête donc à troquer les skis pour les vélos.

Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'UCI dépose ses valises dans le Tyrol. Le Tour d'Autriche (2.1) a célébré en 2018 sa 70e édition. La semaine autrichienne est considérée comme l'une des plus dures du calendrier européen en raison des mythiques arrivées en altitude (le Kitzbüheler Horn, le Großglockner). Le Tour d'Italie s'est déjà arrêté à deux reprises à Inssbruck : en 1988 lors de la victoire de l'Italien Franco Vona et en 2009, le peloton s'y est élancé pour la septième étape. Le Tour des Alpes – ancien Tour du Trentin – rend régulièrement visite dans la région. Cette année, les coureurs ont pu escalader l'Olympia Climb qui sera sur le parcours du Championnat du Monde. L'an dernier, une nouvelle course d'un jour est apparue, la Pro Ötztal (avec 5.500 mètres de dénivelé positif) cherchant à devenir la référence de fin de saison des épreuves montagneuses.

Voulant tirer profit de l'héritage sportif de la région et de sa ville natale, Thomas Pupp (56 ans), politicien local et propriétaire de l'équipe continentale Tyrol Cycling Team, est venu avec la difficile idée d'accueillir le Championnat du Monde. "Cela n'a pas été facile de convaincre les agences de tourisme car tout tourne autour des sports d'hiver. Le vélo n'est pas le sport numéro un." Mais c'est justement là que réside l'enjeu économique de ce Championnat du Monde. L'argument qui a convaincu les autorités locales, c'était la possibilité de changer la réputation de la région trop souvent réduite à une station de ski. Même si le Tyrol affiche des statistiques incroyables au niveau du tourisme (48.000.000 millions de nuitées chaque année pour une population de 750.000 habitants), la plupart des touristes débarquent en hiver. Le but est d'attirer les gens durant l'été. "Les chalets et les hotels généralement utilisés pour accueillir ceux qui portent des salopettes de ski peuvent aussi répondre aux besoins des cyclistes. Le VTT est déjà populaire dans les Alpes. Le Tyrol veut devenir une destination cycliste estivale, au même rang que Livogno en Italie . C'est pourquoi nous avons veillé à varier les villes-départs des différentes épreuves durant la semaine (Kufstein, Rattenberg, Hall-Wattens, Ötztal,...)."

Le Championnat du Monde à défaut du Tour de France

L'idée de base de Thomas Pupp était d'attirer les organisateurs du Tour de France, ASO, afin d'étudier la question d'un Grand Départ sur le sol autrichien. Malheureusement, il a rapidement déchanté. L'équipe de Christian Prud'Homme lui a rapidement fait comprendre que le Tour était déjà pris pour plusieurs années (2019 : Bruxelles, 2020 : Nice, 2021 : Plus que probablement, le Danemark, ...). Dès lors, il s'est rabattu sur l'organisation du Championnat du Monde. Entouré de toute son équipe avec notamment Thomas Rohregger, ancien coureur et concepteur du parcours, Thomas Pupp a soumis une offre à l'UCI. Avec comme philosophie, un concept unique : un parcours avec 5000 mètres de dénivelé positif. Un tracé rappelant celui de 1995 à Duitama (Colombie) ou celui de 1980 à Sallanches (France).

Le projet a séduit l'UCI et au final, les coureurs devront se farcir 4670 mètres de dénivelé positif, juste en-dessous des 5000 mètres annoncés, mais suffisant pour avoir un tracé exigeant, répartis sur 258 kilomètres avec huit ascensions de l'Olympia Climb, une pente de 7,9 km à 5,7% de moyenne et une montée unique lors du dernier tour, le Gramartboden, surnnomée 'L'Enfer', 2,8 km à 11,5% de moyenne et un passage à 28%. "Nous voulions offrir un parcours pour les purs grimpeurs comme Chris Froome, Simon Yates, Nairo Quintana. Mais ne croyez pas que les puncheurs n'auront pas leur mot à dire. La montée finale leur convient particulièrement. Je crois aux chances de Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde et de Greg Van Avermaet. Par contre, on peut oublier les sprinteurs", explique le concepteur du parcours et ancien coureur Thomas Rohregger.

Outre le parcours spectaculaire, la position géographique centrale de l'Autriche garantit un afflux de spectateurs le long de la route. "L'attrait du public sera énorme. Les Italiens, les Suisses, les Allemands et les Français auront un petit déplacement. Rien qu'avec ces quatre pays, nous sommes déjà assurés de remplir la ville durant la semaine." Tous les ingrédients sont donc à nouveau réunis pour vivre un Championnat du Monde 2018 mémorable.

A noter que Kevin De Weert dévoilera sa sélection ce lundi 10 septembre à 14h dans les bureaux de Belgian Cycling.