Lampaert : "Mon vélo a été brisé en deux et mes deux pneus ont été crevés"

Yves Lampaert n'a pu défendre ses chances mercredi dans le contre-la-montre élite des championnats du monde de cyclisme dans le Yorkshire. Le vice-champion de Belgique du chrono a chuté en fin d'épreuve, terminant 48e à 13:16 du vainqueur, l'Australien Rohan Dennis. Il devrait toutefois prendre le départ de la course en ligne dimanche.

Yves Lampaert a chuté dans la dernière partie du parcours de 54 km entre Northallerton et Harrogate. "C'est arrivé à environ 8 km de l'arrivée", explique le coureur d'Izegem. "J'ai abordé rapidement un virage qui n'était pas si difficile. J'ai peut-être trop serré mon frein avant. J'ai roulé dans un petit trou sur la route et je me suis soudain retrouvé les deux roues en l'air".

Yves Lampaert ne s'estime pas trop touché malgré sa chute spectaculaire. "J'ai lourdement chuté mais c'est surtout mon vélo qui a été touché, je pense. Il a été brisé en deux et mes deux pneus ont été crevés. Les blessures ne sont pas trop graves. J'ai une brûlure au tibia et le dos un peu raide, mais je serai remis d'ici dimanche. Tout devrait aller mieux. Pour l'instant, je ne sens pas de fracture ou quoi que ce soit. On doit encore nettoyer les plaies. La course en ligne n'est pas en danger. Nous les coureurs, sommes des durs".