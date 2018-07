La Flandre présente sa candidature pour les Mondiaux de cyclisme 2021

Si la Flandre obtient l'organisation des Mondiaux 2021 de cyclisme, l'épreuve en ligne partira d'Anvers et arrivera à Louvain. C'est ce qu'a annoncé vendredi le ministre flamand du Sport Philippe Muyters (N-VA) à l'occasion de la présentation de la candidature de la Flandre à l'organisation de l'événement. Le contre-la-montre individuel aura Knokke-Heist et Bruges comme lieux de départ et d'arrivée.

2021 est une date symbolique pour le cyclisme. Le tout premier championnat du monde, réservé aux amateurs, avait été organisé en 1921 à Copenhague. La candidature flamande sera défendue le 20 juillet auprès de l'Union cycliste internationale (UCI). Celle-ci décidera en septembre où les Mondiaux se tiendront.

Les championnats du monde 2021 se tiendront du 18 au 26 septembre.

Les Mondiaux de cyclisme ont été organisés pour la dernière fois en Belgique en 2002 à Zolder.