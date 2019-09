Immense respect et bravo aux héros détrempés

Quelques jours avant ce championnat du monde au Yorkshire, nous nous étions imaginé le Mondial le plus excitant de ces dernières années. Ce n’était finalement pas le cas. Mais dire que la course a fait 'plouf' serait bien trop sévère, et surtout irrespectueux, pour ces guerriers cyclistes. Il y a eu des rebondissements avec la chute de Philippe Gilbert, la fringale de Mathieu van der Poel et la surprenante défaite de Matteo Trentin dans le sprint face à Mads Pedersen. Mais cette course est parfois restée comme cadenassée, la faute sans doute à cette météo atroce. Les 195 coureurs au départ ont roulé pendant plus de six heures sous une pluie discontinue. Hormis quelques maigres kilomètres de répit au départ à Leeds, il n’a jamais cessé de pleuvoir !

Pour une partie du peloton, l’arrivée sur le circuit local était synonyme d’abandon, mais aussi de soulagement. Des coureurs se sont réfugiés dans les boxes d’équipes pour y trouver un peu de réconfort : une tape sur l’épaule, une boisson chaude et, surtout, un vêtement sec. Nous avons vu là-bas des images marquantes comme celles du Slovène Primoz Roglic. Quinze jours après avoir quitté, en vainqueur, le Tour d’Espagne et ses températures brûlantes, Roglic ne cessait de trembler au moment rebrousser chemin vers son hôtel.

Quand nous avons interrogé les lèvres mauves du Français Christophe Laporte sur les conditions climatiques, nous étions un peu mal à l’aise de le retenir encore quelques secondes avant sa chaude douche bien méritée. Au moment des interviews d’après course, c’est un défilé de mollets et cuisses de poulets qui passaient sous nos yeux. Sur les jambes, une chair de poule bien nette, épaisse et tenace. Un froid profond et humide trop bien installé sous les maillots et les cuissards. Greg Van Avermaet et Tim Wellens semblaient avoir pris 20 ans d’un seul coup tant leurs traits étaient tirés. Le médaillé d’argent Matteo Trentin s’est présenté devant nous une trentaine de minutes après l’arrivée. Mais l’Italien tremblait encore de partout au moment d’articuler ses (excellentes) réponses. Finalement, Mads Pedersen était celui qui semblait le moins frappé par le froid. Peut-être parce que la victoire réchauffe. Mais aussi et surtout car il était le plus résistant. "Au Danemark, nous sommes habitués de rouler dans un temps de m…. comme ça", a lâché le tout frais (mauvais jeu de mots) champion du monde.

195 cyclistes ont courageusement pris le départ, pour seulement 46 héros à l’arrivée. Bravo aussi à van der Poel qui a terminé malgré la fringale. Mais c’est à tous les participants qu’il faut tirer un coup de chapeau et envoyer tout notre respect. Après cette course, il est bon de se rappeler que le cyclisme est tout de même un "Fucking sport !". Désolé pour le vilain mot, mais c’est comme cela qu’on le dit dans le Yorkshire.