Il n'y aura plus de chrono par équipes de marque aux Mondiaux dès 2019

A partir de 2019, l'Union Cycliste Internationale (UCI) n'organisera plus de contre-la-montre par équipes de marque lors des championnats du monde de cyclisme sur route. La décision, attendue, a été officialisée par l'UCI lundi. Il n'est pas encore clair si cette épreuve sera remplacée ou non. "En consultation avec les organisateurs, nous sommes en train de revoir le programme des championnats du monde 2019 dans le Yorkshire, en Angleterre."

Le contre-la-montre par équipe a fait son entrée aux Mondiaux en 2012. Quick-Step a remporté les deux premières éditions à Valkenburg et Florence et, après avoir dû laisser l'or deux fois à BMC en 2014 et 2015, s'est avéré être la meilleure à Doha une troisième fois en 2016.

Ces dernières années, il y a eu une forte baisse d'intérêt. L'an dernier à Bergen (Norvège), Sunweb avait été la plus rapide des onze équipes participantes.

Le dernier titre mondial de la discipline sera disputé le dimanche 23 septembre, à Innsbruck, en Autriche.